В течение двух дней в Элисте проводились оперативно-профилактические мероприятия с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На одной из улиц была замечена группа молодых людей, среди которых 18-летний элистинец распивал алкоголь. В отношении него составлен административный протокол за распитие алкоголя в общественном месте.

В ходе мероприятий также выявлены 17 нарушений правил дорожного движения. Внедрение беспилотников в работу МВД Калмыкии способствует более эффективной борьбе с преступностью и повышению безопасности граждан. Такие мероприятия будут проводиться регулярно.

Видео: МВД Калмыкия