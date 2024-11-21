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23 ноября, 08:38
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В течение двух дней в Элисте проводились оперативно-профилактические мероприятия с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В течение двух дней в Элисте проводились оперативно-профилактические мероприятия с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На одной из улиц была замечена группа молодых людей, среди которых 18-летний элистинец распивал алкоголь. В отношении него составлен административный протокол за распитие алкоголя в общественном месте.

В ходе мероприятий также выявлены 17 нарушений правил дорожного движения. Внедрение беспилотников в работу МВД Калмыкии способствует более эффективной борьбе с преступностью и повышению безопасности граждан. Такие мероприятия будут проводиться регулярно.

Видео: МВД Калмыкия

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