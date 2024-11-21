В Элисте на стадии завершения благоустройство дворовых территорий в 1–ом и 6 микрорайоне.

Всего же по республике в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году обновлены 8 из 10 объектов. Отремонтированы внутридворовые проезды и тротуары, установлены скамейки и урны, обновлено уличное освещение. А за все время реализации программы, начиная с 2019 года, благоустроено 34 дворовых территорий во всех муниципальных образованиях Калмыкии.