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23 ноября, 08:41
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В Элисте на стадии завершения благоустройство дворовых территорий в 1–ом и 6 микрорайоне.

В Элисте на стадии завершения благоустройство дворовых территорий в 1–ом и 6 микрорайоне.

Всего же по республике в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году обновлены 8 из 10 объектов. Отремонтированы внутридворовые проезды и тротуары, установлены скамейки и урны, обновлено уличное освещение. А за все время реализации программы, начиная с 2019 года, благоустроено 34 дворовых территорий во всех муниципальных образованиях Калмыкии.

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