Сегодня во Дворце детского творчества в Элисте в преддверии Дня матери проходит семейный форум «Родные – Любимые».

В программе: круглые столы и дискуссии по актуальным вопросам воспитания и развития детей, мастер-классы от опытных педагогов и психологов. Родители, бабушки и дедушки станут соавторами проектов и мероприятий. Ведь цель Форума – создание среды для развития семейного сообщества, презентация лучших практик на основе семейных традиций и ценностей.

Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия