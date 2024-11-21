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23 ноября, 08:37
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Сегодня во Дворце детского творчества в Элисте в преддверии Дня матери проходит семейный форум «Родные – Любимые».

Сегодня во Дворце детского творчества в Элисте в преддверии Дня матери проходит семейный форум «Родные – Любимые».

В программе: круглые столы и дискуссии по актуальным вопросам воспитания и развития детей, мастер-классы от опытных педагогов и психологов. Родители, бабушки и дедушки станут соавторами проектов и мероприятий. Ведь цель Форума – создание среды для развития семейного сообщества, презентация лучших практик на основе семейных традиций и ценностей.

Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия

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