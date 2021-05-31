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29 июня, 10:00
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Сегодня день партизан и подпольщиков

Сегодня день партизан и подпольщиков

Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы– основная форма вооруженной борьбы советского народа против немецких захватчиков. В партизаны шли по велению сердца. Многие партизаны-патриоты погибли в неравных боях, честно и до конца выполнив свой священный долг по защите Отчизны.

 На территории Калмыкии было создано более 20 партизанских отрядов. Значительную часть составляла молодежь, в том числе 56 девушек. О патриотизме и неоценимом вкладе степного народа в годы Великой Отечественной войны, в нашем дневном эфире расскажет доктор исторических наук Уташ Очиров.

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