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14 ноября, 08:51
Новости

В театре кукол Джангар – премьера

Постановку "Давид" осуществил Алексей Сарангов. Он же и исполнитель главной роли. Спектакль – биография приурочена к 100-летию всенародно любимого поэта, оставившего бесценный след, не только в российской, но и в мировой поэзии.

Перед зрителями Кугультинов предстанет одновременно в двух образах: совсем еще юного, начинающего автора и зрелого признанного писателя, подводящего творческие и жизненные итоги. А также прозвучат строки из его бессмертных творений.

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