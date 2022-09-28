В театре кукол Джангар – премьера

Постановку "Давид" осуществил Алексей Сарангов. Он же и исполнитель главной роли. Спектакль – биография приурочена к 100-летию всенародно любимого поэта, оставившего бесценный след, не только в российской, но и в мировой поэзии.



Перед зрителями Кугультинов предстанет одновременно в двух образах: совсем еще юного, начинающего автора и зрелого признанного писателя, подводящего творческие и жизненные итоги. А также прозвучат строки из его бессмертных творений.