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14 ноября, 09:00
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Решение суда о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением в отношении несовершеннолетней потерпевшей, вступило в законную силу

Решение суда о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением в отношении несовершеннолетней потерпевшей, вступило в законную силу

Элистинским городским судом был осужден 32-летний местный житель, совершивший преступление, в результате которого малолетнему ребенку был причинен моральный вред.

Прокуратура г. Элисты в интересах несовершеннолетней потерпевшей обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Решением Элистиснкого городского суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 350 тыс. рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия внесла изменения в решение суда первой инстанции в части определения взыскателя, в остальной части судебный акт оставлен без изменения.

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