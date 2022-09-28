Решение суда о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением в отношении несовершеннолетней потерпевшей, вступило в законную силу

Элистинским городским судом был осужден 32-летний местный житель, совершивший преступление, в результате которого малолетнему ребенку был причинен моральный вред.



Прокуратура г. Элисты в интересах несовершеннолетней потерпевшей обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением.



Решением Элистиснкого городского суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 350 тыс. рублей.



Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия внесла изменения в решение суда первой инстанции в части определения взыскателя, в остальной части судебный акт оставлен без изменения.