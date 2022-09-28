14 ноября, 08:24
Сегодня - Международный день логопеда
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Это праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий, которая несмотря на свое значение, мало освещается в средствах массовой информации.
Это праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий, которая несмотря на свое значение, мало освещается в средствах массовой информации.
Работники этой сферы не ограничиваются исправлением вербальных особенностей речи человека —они корректируют письмо, дыхание и даже глотание, что особенно актуально для людей, переживших инсульт и утративших некоторые важные физиологические способности.
Фото взято в свободном доступе.