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14 ноября, 08:24
Новости

Сегодня - Международный день логопеда

Сегодня - Международный день логопеда

Это праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий, которая несмотря на свое значение, мало освещается в средствах массовой информации.

Работники этой сферы не ограничиваются исправлением вербальных особенностей речи человека —они корректируют письмо, дыхание и даже глотание, что особенно актуально для людей, переживших инсульт и утративших некоторые важные физиологические способности.

Фото взято в свободном доступе.

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