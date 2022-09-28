Сегодня - Международный день логопеда

Это праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий, которая несмотря на свое значение, мало освещается в средствах массовой информации.



Работники этой сферы не ограничиваются исправлением вербальных особенностей речи человека —они корректируют письмо, дыхание и даже глотание, что особенно актуально для людей, переживших инсульт и утративших некоторые важные физиологические способности.



Фото взято в свободном доступе.