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11 мая, 15:08
НовостиПамятьПроисшествия

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура

Об этом объявили в пресс-службе президента Рустама Минниханова. Сегодня утром в школе № 175 в Казани вооруженный человек открыл стрельбу.

По данным информационных агентств, нападавшего - 19-летнего подростка – задержали. Как сообщают на портале Вести.ру, в результате стрельбы были убиты семеро детей – учащихся восьмого класса: четыре мальчика и три девочки. Погиб и педагог. Еще 21 человек пострадал: 18 школьников - из них шестеро в реанимации в тяжелом состоянии – и трое взрослых. За трагедией в Казани следит вся страна. Выражаем ГТРК «Татарстан» и всем народам республики соболезнования.

 

 

 

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