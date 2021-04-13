В Татарстане 12 мая объявлено днем траура

Об этом объявили в пресс-службе президента Рустама Минниханова. Сегодня утром в школе № 175 в Казани вооруженный человек открыл стрельбу.

По данным информационных агентств, нападавшего - 19-летнего подростка – задержали. Как сообщают на портале Вести.ру, в результате стрельбы были убиты семеро детей – учащихся восьмого класса: четыре мальчика и три девочки. Погиб и педагог. Еще 21 человек пострадал: 18 школьников - из них шестеро в реанимации в тяжелом состоянии – и трое взрослых. За трагедией в Казани следит вся страна. Выражаем ГТРК «Татарстан» и всем народам республики соболезнования.