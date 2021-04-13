Совсем скоро открытие филиала Национального музея в поселке Ики-Бурул

В рамках празднования 100-летнего юбилея в Центре культуры и искусства посёлка Ики-Бурул откроются двери нового филиала Национального музея, который будет носить имя Заслуженного художника России Очира Кикеева.

А уже 14 мая для посетителей будет организована юбилейная экспозиция «Сто друзей – сто экспонатов. Новые поступления», на которой будет представлены предметы, переданные и подаренные музею в последние годы.