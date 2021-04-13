Обнаружить пока не удалось

В Адыгее продолжаются поиски троих путешественников, пропавших еще 8 мая

Напомним, что река «Белая» в Майкопском районе унесла двоих отдыхающих из Астраханской области и пытавшегося им помочь жителя Калмыкии.

В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия. В них задействованы 60 человек, 11 единиц техники и 2 плавательных средства.

За вчерашний день было обследовано более семидесяти километров прибрежной линии и реки «Белой» по течению.

Мы следим за развитием событий.