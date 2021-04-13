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11 мая, 15:23
НовостиПроисшествия

Обнаружить пока не удалось

Фото: ГУ МЧС по Республике Адыгея

 В Адыгее продолжаются поиски троих путешественников, пропавших еще 8 мая

Напомним, что река «Белая» в Майкопском районе унесла двоих отдыхающих из Астраханской области и пытавшегося им помочь жителя Калмыкии.

В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия. В них задействованы 60 человек, 11 единиц техники и 2 плавательных средства.

За вчерашний день было обследовано более семидесяти километров прибрежной линии и реки «Белой» по течению.

 Мы следим за развитием событий.

 

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