11 мая, 15:23
Обнаружить пока не удалось
В Адыгее продолжаются поиски троих путешественников, пропавших еще 8 мая
Напомним, что река «Белая» в Майкопском районе унесла двоих отдыхающих из Астраханской области и пытавшегося им помочь жителя Калмыкии.
В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия. В них задействованы 60 человек, 11 единиц техники и 2 плавательных средства.
За вчерашний день было обследовано более семидесяти километров прибрежной линии и реки «Белой» по течению.
Мы следим за развитием событий.
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