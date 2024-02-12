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13 февраля, 13:49
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В связи с выпадением обильных осадков в северных районах Калмыкии врио министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев проинспектировал хозяйства Сарпинского района на наличие кормов.

В связи с выпадением обильных осадков в северных районах Калмыкии врио министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев проинспектировал хозяйства Сарпинского района на наличие кормов.
Местные хозяйства обеспечены ими больше чем на 100%. Состояние посевов оценивается как «хорошее» и «удовлетворительное». Кроме того, Тимур Гаваев провёл совещание с руководством района и представителем отдела развития АПК. По его итогам Гаваев поручил ежедневно докладывать о текущей ситуации.
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