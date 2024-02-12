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13 февраля, 13:56
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Сегодня в Калмыкии в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” возводятся три многоквартирных дома.

Сегодня в Калмыкии в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” возводятся три многоквартирных дома.
Как сообщают региональные власти, их возведут уже к декабрю. Программа по расселению из аварийного жилищного фонда действует в стране на протяжении нескольких лет. Только за последние четыре года в Элисте обрести новое жильё и улучшить условия проживания смогли свыше 200 человек. В 2024-м их будет почти в три раза больше. В их числе жители 1 микрорайона.

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