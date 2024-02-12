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13 февраля, 13:46
Новости

Сегодня в Сарпинском, Кетченеровском и Юстинском РМО ещё продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения после ледяного дождя, прошедшего в нескольких регионах юга России.

Сегодня в Сарпинском, Кетченеровском и Юстинском РМО ещё продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения после ледяного дождя, прошедшего в нескольких регионах юга России.
В остальных двух районах последствия стихии уже удалось устранить. Напомню, в пяти северных РМО из-за непогоды без света остались больше 13 тыс. человек. Аварийные отключения электроснабжения произошли в Октябрьском, Малодербетовском, Сарпинском, Кетченеровском, Юстинском районах. Вопрос на контроле держал Глава региона Бату Хасиков, он лично проверил ход работ по восстановлению электроснабжения. Устранением аварийных ситуаций занимались сотрудники ресурсоснабжающей организации и регионального МинЖКХ и энергетики. Работы велись непрерывно, привлекались дополнительные силы энергетиков. На помощь в северные районы республики выехали ремонтные бригады из Целинного, Лаганского, Городовиковского, Октябрьского и Яшкульского РМО. Фермеры и предприниматели предоставляли машины высокой проходимости для доставки спецтехники к поврежденным объектам энергоснабжения в степи. Все действовали сообща и оперативно боролись с последствиями бедствия.
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