В суперфинале федерального конкурса «Лидеры России» Калмыкию представит Батр Баинхараев

Всего - 300 сильнейших участников, прошедших отбор из более чем 180 тысяч претендентов. Баинхараев - один из победителей финала трека Бизнес и промышленность» в Южном Федеральном Округе. Как отмечают эксперты, четвертый сезон «Лидеров России» расширил свою географию. В частности, в отборочных мероприятиях трека «Международный» приняли участие представители из 150 стран мира. Суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн. рублей, а также возможность поработать с выдающимися управленцами страны.