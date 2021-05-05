Подведены итоги Зонального этапа военно-спортивной игры «Победа»

Соревнования юнармейских отрядов из Сарпинского, Малодербетовского, Октябрьского районов и Элисты проходили базе Садовской школы. В программе - демонстрация строевой подготовки, умение метко стрелять, разбирать и собирать оружие, а также знания военной истории российского государства.



Победителем признана команда из Элисты, второе место - у сборной Сарпинского района, бронзовый призер - представитель Октябрьского РМО и на 4 месте - команда Малодербетовского района.