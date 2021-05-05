21 мая отметят Международный день музеев

Министерство культуры и туризма республики приглашает желающих принять участие в международной акции «Ночь музеев». Зрителям представят премьеры фильмов - «Этнографическая мозаика» и «Времен связующая нить».



Также Национальный музей откроет двери во все экспозиционные залы. Можно будет посетить выставки «Степь как жизненное пространство»; «Великая Победа» с демонстрацией документального фильма о 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии и видеороликов о Великой Отечественной войне; «Память сильнее времени»; «Буддийское искусство».