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13 апреля, 09:19
НовостиСельское хозяйство

В субботу в Элисте пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка

В субботу в Элисте пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка

Более 20 товаропроизводителей представят свою продукцию, в том числе мясную и рыбную, консервы местного производства, колбасы, муку, рис, подсолнечное масло.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале профильный министр Максим Менкнасунов. Подобные мероприятия предоставляют доступ населению к товарам производителей без перекупщиков, что должно положительным образом сказаться на отпускных ценах, - отметил глава аграрного ведомства.

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