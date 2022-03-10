В субботу в Элисте пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка

Более 20 товаропроизводителей представят свою продукцию, в том числе мясную и рыбную, консервы местного производства, колбасы, муку, рис, подсолнечное масло.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале профильный министр Максим Менкнасунов. Подобные мероприятия предоставляют доступ населению к товарам производителей без перекупщиков, что должно положительным образом сказаться на отпускных ценах, - отметил глава аграрного ведомства.