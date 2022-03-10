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12 апреля, 20:31
НовостиПолитика

Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин встретился с Президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко

Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин встретился с Президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко
 
Важно, что несмотря на внешнее давление наши экономические отношения с Белоруссией только развиваются и крепнут. Как отметил Владимир Владимирович, русские, белорусы и украинцы — триединый народ  Россия всегда относилась к белорусам как к братьям.
Символично, что встреча лидеров состоялась в День космонавтики. Как отметил Владимир Владимирович, наши страны проводят совместные космические исследования, и взаимодействие в этой важнейшей сфере будет только укрепляться.
Президент России напомнил, что полет Юрия Гагарина в 1961 году состоялся в условиях полной изоляции Советского Союза с технологической точки зрения: «Санкции были тотальные, но, тем не менее, Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, первый космонавт наш, первый полет космической станции, первый выход в космос, первая женщина-космонавт».
Уверен, что наши страны будут и дальше вместе противостоять давлению Запада и, как отметил Владимир Владимирович, попыткам искусственно изолировать нас от глобальной экономики. Вместе мы станем только сильнее 
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