Работодатели смогут получать субсидии за трудоустройство молодежи

Начался прием заявок на оказание финансовой помощи. Получить ее могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации.

Главное условие - трудоустройство молодых людей до 30 лет, кому сложно найти работу без помощи государства. Служба занятости окажет содействие работодателям по поиску кандидатов и передаст необходимые сведения в Фонд социального страхования. Все подробности на сайте профильного ведомства.