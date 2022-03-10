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13 апреля, 10:10
НовостиЭкономика

Работодатели смогут получать субсидии за трудоустройство молодежи

Работодатели смогут получать субсидии за трудоустройство молодежи

Начался прием заявок на оказание финансовой помощи. Получить ее могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации.

Главное условие - трудоустройство молодых людей до 30 лет, кому сложно найти работу без помощи государства. Служба занятости окажет содействие работодателям по поиску кандидатов и передаст необходимые сведения в Фонд социального страхования. Все подробности на сайте профильного ведомства. 

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