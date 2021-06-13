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9 июля, 12:21
НовостиОбразование

В стране запущена программа центров «Лаборатория безопасности»

В стране запущена программа центров «Лаборатория безопасности»

Республиканский центр детского творчества стал базой в Калмыкии. Здесь уже начала работу мобильная автоплощадка. Она позволит даже в самых отдаленных поселках республики провести для детей с 5 лет занятия. В игровой форме ребята смогут узнать, а главное – запомнить правила поведения на дороге. 

 Своевременно разработаны образовательные программы для трех возрастных категорий. Автолаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, информаицонными материалами и интерактивными элементами. Сейчас такие внеклассные уроки проводятся в лагерях дневного пребывания города. 

 А уже с сентября мобильный комплекс отправится в гости к учащимся районных школ. 

 

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