В стране запущена программа центров «Лаборатория безопасности»

Республиканский центр детского творчества стал базой в Калмыкии. Здесь уже начала работу мобильная автоплощадка. Она позволит даже в самых отдаленных поселках республики провести для детей с 5 лет занятия. В игровой форме ребята смогут узнать, а главное – запомнить правила поведения на дороге.

Своевременно разработаны образовательные программы для трех возрастных категорий. Автолаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, информаицонными материалами и интерактивными элементами. Сейчас такие внеклассные уроки проводятся в лагерях дневного пребывания города.

А уже с сентября мобильный комплекс отправится в гости к учащимся районных школ.