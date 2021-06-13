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9 июля, 13:33
НовостиСельское хозяйство

Куда сбыть шерсть? - Ответы есть!

Куда сбыть шерсть? - Ответы есть!

Проблема, которая каждый год стояла перед овцеводами, куда сбыть шерсть, к тому же, по выгодной цене, чтобы окупить затраты, - решена. В этом году в Элисте открылся независимый Центр по подготовке, сортировке, классификации руна. Одна площадка уже функционирует в поселке Утта Яшкульского района. Это позволило и самим фермерам реализовать сырье, окупить затраты на стригальную кампанию, наладить связи с покупателями и пополнить казну региона за счет налоговых отчислений предприятия. А также обеспечить работой местных жителей. Теперь возможности расширяются. 

 Что говорят сами сельхозтоваропроизводители, и каковы дальнейшие планы в этом направлении - расскажем в дневном выпуске в 14.30.

 

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