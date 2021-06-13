Бату Хасиков принял участие в совещании по вопросам экологической безопасности

Мероприятие прошло под председательством Секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Он выступил с предложением общими усилиями, вместе с уполномоченными федеральными ведомствами, к 2030 году увеличить лесистость Калмыкии до 0,5 процента. На республиканском уровне уже разработана соответствующая стратегия.

Это существенно улучшит экологическую ситуацию и в соседних регионах. На сегодня леса занимают в регионе всего 0,2 процента площади. И это самый низкий показатель в ЮФО.

Также в повестке совещания был и ключевой для Калмыкии вопрос водоснабжения. Как написал на своей странице в инстаграм Бату Хасиков, в Минстрое России положительно отметили работу, проведенную регионом в рамках Нацпроекта «Чистая вода». Сейчас готовится федеральное поручение по проработке мер для реконструкции Левокумского гидроузла. Это позволит снизить минерализацию воды и сделает ее пригодной для использования в сельском хозяйстве.