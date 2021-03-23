В Стране впервые пройдет Всероссийский телемарафон «МОЙ КОСМОС»

МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ ПРИУРОЧЕНО К ПРАЗДНОВАНИЮ 60-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

12 апреля в 09.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Россия-24» /Самара/ и «Самара–24» стартует 12-часовой телемарафон. Центром управления грандиозным событием станет Самара – город, который, по праву, называют космической столицей России. Телезрителей ждет грандиозный праздник в честь полета, навсегда изменившего судьбу человечества.

На связь выйдут более 25 российских регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства: Алания, Архангельск, Астрахань, Бийск, Благовещенск, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Вятка, Гудермес, Казань, Калуга, Нижний Новгород, Новочеркасск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Ярославль, республики Чувашия и Удмуртия.

Прямой телемост из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая», передвижная телевизионная станция, десятки телекамер, дроны, специальные репортажи о самых важных событиях, связанных с покорением внеземного пространства, и локациях, где, так или иначе, остался «космический след». Документальные фильмы, выступления творческих коллективов, масштабные флешмобы, интервью с ветеранами отрасли и молодежью, активно занимающейся темой космоса, общение с победителями викторин и конкурсов медиапроекта «Мой космос».

Зрители станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвященного вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения и покорение космоса.

Объединяющая идея телемарафона - передача виртуальной «космической эстафеты» от региона к региону через территорию всей страны, символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.

Поехали!

12 апреля с 10.00 до 22.00 в эфире телеканалов «Россия-24» /Самара/ и «Самара-24» вместе со всей страной отметим событие планетарного масштаба!

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

- на сайте www.tvsamara.ru,

- в группе «ВКонтакте» (ГТРК «Самара»),

- на Yotube-канале ГТРК «Самара»,

- на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ»,

- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК – участников марафона.

Ключевые события телемарафона - во время прямых включений из г.Самара в федеральном эфире телеканала «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».

Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, Правительство Самарской области и ГТРК «Самара» при поддержке Национального исследовательского университета имени Королева и Союза композиторов России.