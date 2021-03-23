Уже в этот понедельник – 12 апреля ГТРК «Калмыкия» запускает новый проект - интерактивную программу «Зелёная волна»!
Смотрите наши видео на YouTube!
В эфире «Радио России. Калмыкия» мы будем разбирать важные темы безопасности дорожного движения. Ведь каждый из нас - непосредственный его участник.
«Зелёная волна» - всё, что нужно знать о безопасности дорожного движения!
Актуальные дорожные темы, действующие нормы и важные изменения в законодательстве, реализация Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом и многом другом -
Ежедневно в эфире «Радио России. Калмыкия» в новом проекте нашей телерадиокомпании - программе «Зелёная волна».
Настраивайте свои приемники на частоту 102’7 FM! Слушайте и смотрите нас на сайте «Вести-Калмыкия.ru» и на нашем канале в YouTube.