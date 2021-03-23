Детским садам Калмыкии разрешено возобновить работу в очном режиме

Указом Главы Калмыкии от 9 апреля текущего года в республике продлен период действия ограничительных мер до 9 мая включительно. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решение принято по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии.

При этом в регионе возобновляется деятельность организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений. Детским садам разрешено работать при обязательном условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

«Пандемия в нашей республике постепенно отступает. И, прежде всего – это заслуга наших медиков и земляков, их ответственному соблюдению мер предосторожности, пониманию и поддержке последовательных решений оперштаба. Мы можем открыть детские сады благодаря также эффективной работе всех служб и ведомств, которые провели качественную подготовку к возобновлению работы дошкольных учреждений», - отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Напомним, ранее Глава республики поручил Министерству образования и науки РК совместно с Роспотребнадзором РК всесторонне и детально проработать вопрос подготовки к открытию детских садов. Все работы проведены в полной мере, а также учтены все рекомендации для дальнейшей работы.