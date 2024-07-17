В столичной 4-ой школе 1 сентября откроется прокурорский класс

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Он станет площадкой для повышения качества общего образования и развития профессиональной ориентации учащихся в области юриспруденции.

Проект направлен на подготовку молодежи к службе в правоохранительных и надзорных органах , что является актуальной задачей в контексте укрепления правовой системы страны.

В профильный класс смогут поступить те учащиеся, которые желают связать свою будущую трудовую деятельность с работой в прокуратуре.

Научное сопровождение проекта будет осуществляться профессорско-преподавательским составом КалмГУ, сотрудниками республиканской прокуратуры и профильным министерством.