19 июля, 14:37
 37 °C
96,1
87,88
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 июля, 11:31
НовостиСобытие

В столичной 4-ой школе 1 сентября откроется прокурорский класс

В столичной 4-ой школе 1 сентября откроется прокурорский класс

Фото: Минобрнауки Калмыкии

Он станет площадкой для повышения качества общего образования и развития профессиональной ориентации учащихся в области юриспруденции.

Проект направлен на подготовку молодежи к службе в правоохранительных и надзорных органах , что является актуальной задачей в контексте укрепления правовой системы страны.

В профильный класс смогут поступить те учащиеся, которые желают связать свою будущую трудовую деятельность с работой в прокуратуре.

Научное сопровождение проекта будет осуществляться профессорско-преподавательским составом КалмГУ, сотрудниками республиканской прокуратуры и профильным министерством.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия