В столичной 4-ой школе 1 сентября откроется прокурорский класс
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Фото: Минобрнауки Калмыкии
Он станет площадкой для повышения качества общего образования и развития профессиональной ориентации учащихся в области юриспруденции.
Проект направлен на подготовку молодежи к службе в правоохранительных и надзорных органах , что является актуальной задачей в контексте укрепления правовой системы страны.
В профильный класс смогут поступить те учащиеся, которые желают связать свою будущую трудовую деятельность с работой в прокуратуре.
Научное сопровождение проекта будет осуществляться профессорско-преподавательским составом КалмГУ, сотрудниками республиканской прокуратуры и профильным министерством.