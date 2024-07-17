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19 июля, 11:34
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В Элистинском аэропорту планируется строительство буддийской Ступы Лотоса. Об этом сообщил Глава региона Бату Хасиков

В Элистинском аэропорту планируется строительство буддийской Ступы Лотоса. Об этом сообщил Глава региона Бату Хасиков

По его словам, символично, что гостей будет встречать и провожать священная Ступа, знаменующая рождение Будды и благополучие всех живых существ. Здесь они смогут вознести молитвы перед полетом или после.

В разработке проекта также принимает участие Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак. В ближайшее время планируется провести на территории ритуал выкупа земли и приступить к строительству.

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