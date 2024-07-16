18 июля, 16:28
 36 °C
96,3
88,09
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 июля, 13:26
НовостиСобытие

В Калмыкии и Астраханской области проведут работы по региональному геологическому изучению недр

В Калмыкии и Астраханской области проведут работы по региональному геологическому изучению недр

Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт разместил открытый конкурс на проведение комплексных аэрогеофизических работ изучению минеральных ресурсов, сообщает РосТендер.

На территории Южного федерального округа, Калмыкии, Астраханской области и Прикаспийской впадины будут проводиться полевые исследования, целью которых является изучение региональной модели геологического строения и перспектив нефтегазоносности Астраханского свода.

Окончание работ запланировано на июнь 2025 года.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия