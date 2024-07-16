В Калмыкии и Астраханской области проведут работы по региональному геологическому изучению недр
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Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт разместил открытый конкурс на проведение комплексных аэрогеофизических работ изучению минеральных ресурсов, сообщает РосТендер.
На территории Южного федерального округа, Калмыкии, Астраханской области и Прикаспийской впадины будут проводиться полевые исследования, целью которых является изучение региональной модели геологического строения и перспектив нефтегазоносности Астраханского свода.
Окончание работ запланировано на июнь 2025 года.