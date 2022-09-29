В столице республики зажгли огни на главной новогодней ёлке города

Лесная красавица по традиции возвышается на Пагоде семи дней. Вокруг расположились световые инсталляции и яркие фотозоны. Снимки на память в этот вечер делали не только в праздничных локациях, но и с главными героями новогодней сказки – Дедом Морозом и Снегурочкой.



Они поздравили всех с наступающим и дали старт иллюминации на главной городской ёлке. Вместе с ней одновременно зажгли свои огни и другие зелёные красавицы в разных районах столицы. В ярких нарядах они будут радовать жителей и гостей города своей красотой все новогодние и рождественские праздники.