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20 декабря, 08:36
Новости

В столице республики зажгли огни на главной новогодней ёлке города

В столице республики зажгли огни на главной новогодней ёлке города

Лесная красавица по традиции возвышается на Пагоде семи дней. Вокруг расположились световые инсталляции и яркие фотозоны. Снимки на память в этот вечер делали не только в праздничных локациях, но и с главными героями новогодней сказки – Дедом Морозом и Снегурочкой.

Они поздравили всех с наступающим и дали старт иллюминации на главной городской ёлке. Вместе с ней одновременно зажгли свои огни и другие зелёные красавицы в разных районах столицы. В ярких нарядах они будут радовать жителей и гостей города своей красотой все новогодние и рождественские праздники.

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