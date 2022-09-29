20 декабря, 12:56
 -2 °C
70,62
66,35
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 декабря, 09:00
Новости

Сегодня в Калмыкии открываются школы и детские сады

Сегодня в Калмыкии открываются школы и детские сады

Они были закрыты на карантин в связи с ростом в регионе заболеваемости ОРВИ и гриппом. После двухнедельного перерыва возобновится учебный процесс в очном формате и в ССУЗах и ВУЗах республики. Распоряжение об этом подписал Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

Ранее им были отменены ограничительные мероприятия в части приостановления всех массовых, в том числе спортивных и культурных мероприятий, а также дополнительного образования, детских развивающих центров и учреждений детского спорта. Сейчас по оценке Главы регионального Роспотребнадзора, эпидситуация стабилизировалась.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия