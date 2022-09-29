Сегодня в Калмыкии открываются школы и детские сады

Они были закрыты на карантин в связи с ростом в регионе заболеваемости ОРВИ и гриппом. После двухнедельного перерыва возобновится учебный процесс в очном формате и в ССУЗах и ВУЗах республики. Распоряжение об этом подписал Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.



Ранее им были отменены ограничительные мероприятия в части приостановления всех массовых, в том числе спортивных и культурных мероприятий, а также дополнительного образования, детских развивающих центров и учреждений детского спорта. Сейчас по оценке Главы регионального Роспотребнадзора, эпидситуация стабилизировалась.