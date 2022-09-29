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19 декабря, 11:08
Новости

Муниципалитеты в Ики-Бурульском районе нарушили требования при использовании на территории района препаратов сельскохозяйственного назначения

Муниципалитеты в Ики-Бурульском районе нарушили требования при использовании на территории района препаратов сельскохозяйственного назначения

Так, на территории Ики-Бурульского района в 2021 году, 1 полугодии 2022 года всеми предпринимателями производилась обработка полей пестицидами и агрохимикатами.

В нарушение гигиенических требований к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов администрациями сельских муниципальных образований не были приняты меры по выполнению обязанности по информированию населения путем размещения информации о предстоящей обработке сельскохозяйственных земель пестицидами в районной газете "Рассвет" и на информационном сайте администрации.

По результатам проверки в адрес 13 глав СМО и главы РМО внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

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