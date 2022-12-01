6 марта, 12:51
В столице республики состоялась спартакиада среди представительниц прекрасного пола, которые служат и работают в подразделениях главного управления МЧС России по Калмыкии
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Мероприятие прошло в преддверии Международного женского дня. Девушки соревновались в 5-ти видах спорта: дартс, челночный бег, стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину и комплекс силовых упражнений.
Мероприятие прошло в преддверии Международного женского дня. Девушки соревновались в 5-ти видах спорта: дартс, челночный бег, стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину и комплекс силовых упражнений.
По результатам соревнований, победителями турнира стали девушки из центрального пункта пожарной связи, второе место у представительниц Центра управления в кризисных ситуациях, а третью ступень пьедестала досталась команде пожарно-спасательной части № 19.
Фото: t.me/mchs_08kalmykiya