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6 марта, 12:51
Новости

В столице республики состоялась спартакиада среди представительниц прекрасного пола, которые служат и работают в подразделениях главного управления МЧС России по Калмыкии

В столице республики состоялась спартакиада среди представительниц прекрасного пола, которые служат и работают в подразделениях главного управления МЧС России по Калмыкии

Мероприятие прошло в преддверии Международного женского дня. Девушки соревновались в 5-ти видах спорта: дартс, челночный бег, стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину и комплекс силовых упражнений.

По результатам соревнований, победителями турнира стали девушки из центрального пункта пожарной связи, второе место у представительниц Центра управления в кризисных ситуациях, а третью ступень пьедестала досталась команде пожарно-спасательной части № 19.

Фото: t.me/mchs_08kalmykiya

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