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7 марта, 07:10
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Сертификат на покупку машины, многодетным семьям

Сертификат на покупку машины, многодетным семьям

В Госдуме предложили выдавать сертификаты многодетным семьям для приобретения машины. Его размер составит 1 млн рублей. Подобное предложение поступило из Госдумы в правительство РФ.

Сертификат можно будет потратить на приобретение отечественной машины. Как учитывают депутаты реализация позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно кто проживает в сельской местности.

Также депутаты считают, что предложенная программа станет хорошим стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности.

Отметим, сейчас в стране действует федеральная программа "Семейный автомобиль". Этот проект позволяет семьям с тремя и более детей, получить скидку в 10% на покупку автомобиля стоимостью не выше 1млн рублей, сообщают "Известия".

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