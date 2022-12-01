В Столице Калмыкии продолжается строительство собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Там были завершены работы по установке окон. Точная дата сдачи объекта пока не уточняется, по словам представителя подрядной организации, поскольку здание строится на пожертвования.



Напомним, за основу проекта взята московская церковная архитектура 15 -16 веков. К примеру, жемчужиной русского зодчества того времени стал Собор Василия Блаженного.