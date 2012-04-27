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8 февраля, 13:34
НовостиCOVID-19Общество

В столице продолжаются проверки торговых предприятий и заведений общественного питания

В столице продолжаются проверки торговых предприятий и заведений общественного питания

 Рейды проводятся на предмет соблюдения профилактических мер, рекомендуемых Роспотребнадзором. Напомним, кафе и ресторанам запрещено работать после 23 часов. И это правило пока не нарушают.

 Напомним, такие мероприятия проходят с самого начала пандемии. И это приносит плоды – большинство предпринимателей тщательно следят за исполнением требований Роспотребнадзора. Но есть и кто, их игнорирует. В их отношении суд может вынести штраф. Как отмечают члены мониторинговой группы, сейчас нарушений фиксируется меньше.

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