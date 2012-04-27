В столице продолжаются проверки торговых предприятий и заведений общественного питания

Рейды проводятся на предмет соблюдения профилактических мер, рекомендуемых Роспотребнадзором. Напомним, кафе и ресторанам запрещено работать после 23 часов. И это правило пока не нарушают.

Напомним, такие мероприятия проходят с самого начала пандемии. И это приносит плоды – большинство предпринимателей тщательно следят за исполнением требований Роспотребнадзора. Но есть и кто, их игнорирует. В их отношении суд может вынести штраф. Как отмечают члены мониторинговой группы, сейчас нарушений фиксируется меньше.