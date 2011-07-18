Медики Лаганской районной больницы получили прививки от коронавируса

Не бойтесь прививки! Так говорят медики Лаганской районной больницы. Они в числе первых добровольцев Приморского города получили вакцину отечественного производства – «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». Первую дозу получили 40 врачей. К концу этой недели они получат второй укол. По словам сотрудников, никаких побочных последствий не наблюдалось.

Как рассказал главный врач медицинского учреждения Николай Шарапов, уже сформированы списки добровольцев среди населения. К вакцинации готовы 320 человек.

Подробнее о том, когда начнется массовая прививочная кампания и какова ситуация с заболеваемостью в районе смотрите сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14.30.