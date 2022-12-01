20 марта, 11:07
В столице Калмыкии увековечили память о Герое Социалистического труда, кавалере трех орденов Ленина, орденов Отечественной войны второй степени и Октябрьской революции Алексее Тимофеевиче Точке
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Барельеф с его изображением открыли на Аллее Героев. Алексей Точка родился в 1915 году в селе Соленое Яшалтинского района. Работать начал еще подростком, а в 17 лет включился в общественную деятельность. Стал секретарем комсомольской организации колхоза, спустя два года – членом КПСС.