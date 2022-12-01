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20 марта, 10:46
Новости

Республиканский детский медицинский центр запустил свой чат-бот в Телеграм

Республиканский детский медицинский центр запустил свой чат-бот в Телеграм

Родители малышей могут получить самую актуальную информацию о расписании работы врачей поликлиники в своем смартфоне, задать вопрос и в любое время получить ответ или оставить жалобу.

Между тем, в Калмыкии это не первый медицинский чат-бот. С первого марта начали работу еще два таких. В чат-боте есть возможность находить всю необходимую информацию в одном месте.

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