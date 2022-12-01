В Калмыкии установили единый день выплаты ежемесячного пособия из материнского капитала на ребенка до 3 лет

С июня 2023 года выплата ежемесячного пособия будет перечисляться на банковские карты "МИР" в единый день 5 числа нового месяца за предыдущий; на почту в соответствии с графиком территориального отделения почты, в новом месяце за предыдущий.



До наступления изменений выплаты будут перечислены – в марте за март, в апреле – за апрель. Выплата за май поступит в июне.