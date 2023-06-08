В столице Калмыкии сегодня состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации юным элистинцам

Обладателями главного документа, удостоверявшего личность и гражданство в День России стали 15 школьников.

Праздничное мероприятие началось с гимна Российской Федерации и приветственной речи депутата Народного Хурала Калмыкии Бориса Муджикова. Собравшиеся пожелали подросткам достойно нести звание граждан России, любить Родину, быть законопослушными. Вместе со школьниками важное событие разделили их родители и близкие родственники.

Старший помощник руководителя следственного управления Марина Лактионова, чья дочь Варвара получила официальный документ, отметила, что получение паспорта – важное событие в жизни и первый осознанный шаг во взрослую жизнь, и очень символично получить паспорт в День России. Для ее дочери – члена юношеской сборной Российской Федерации по художественной гимнастике – это двойной праздник, так как она выступает за российскую команду, прославляя нашу Родину, ведь защита честь России – дело всей жизни, ежедневная работа и тренировки.

Фото: СУ СК России по Калмыкии