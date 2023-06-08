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12 июня, 15:41
Новости

В Калмыкии построят агропромышленный парк

В Калмыкии построят агропромышленный парк

Сдача его в эксплуатацию запланирована на 24 год. Он будет специализироваться на переработке сельхозпродукции и промышленном производстве. Предприятия на его территории разместят цеха и склады. Агропарк расположится на участке 10 гектаров на федеральной трассе, рядом с аэропортом и будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Об этом журналу «Эксперт» рассказал директор управляющей компании Эрдни Манкиров.

Уже достигнуты предварительные договоренности с рядом компаний. Кроме агропарка, широких логистических, природных возможностей, власти региона предлагают инвесторам комфортный налоговый режим. Задача – увеличить добавленную стоимость за счет переработки сельхозпродукции на территории республики. Об этом было заявлено на состоявшемся заседании правительства.

Проектно – сметная документация объекта уже прошла госэкспертизу. В рамках утвержденных главой Калмыкии Бату Хасиковым инвестиционной декларации и стратегии социально – экономического развития у региона расширяются возможности для привлечения новых инвесторов. Интерес к площадке объясняется не только выгодным местоположением, но и особым налоговым режимом, а именно – самыми низкими в стране ставками для предприятий на упрощенной системе налогообложения, а она распространяется на все отрасли.

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