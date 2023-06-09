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13 июня, 08:46
Новости

Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку

Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку

В тест добавили одно новое задание — теперь их 29. Первые 14 заданий базового уровня, следующие восемь — повышенной сложности. Напомню, что одиннадцатиклассники накануне сдали экзамен по обществознанию. В Калмыкии это самый востребованный предмет по выбору. Эту дисциплину решила сдавать почти половина выпускников региона. А это более 800 человек.

Также уже написали тесты по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Также проверили свои знания по химии, физики, географии, литературе, обществознанию и истории.

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