Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку

В тест добавили одно новое задание — теперь их 29. Первые 14 заданий базового уровня, следующие восемь — повышенной сложности. Напомню, что одиннадцатиклассники накануне сдали экзамен по обществознанию. В Калмыкии это самый востребованный предмет по выбору. Эту дисциплину решила сдавать почти половина выпускников региона. А это более 800 человек.

Также уже написали тесты по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Также проверили свои знания по химии, физики, географии, литературе, обществознанию и истории.