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6 марта, 11:44
Новости

По поручение Главы республики Бату Хасикова в Кетченеровской районной поликлинике установлено современное рентгеновское оборудование

По поручение Главы республики Бату Хасикова в Кетченеровской районной поликлинике установлено современное рентгеновское оборудование

Об этом сообщает Минздрав региона. Монтаж техники уже произведен, рентген-лаборанты прошли необходимое обучение. Вопрос приобретения дорогостоящего стационарного комплекса отработан совместно с Фондом обязательного медицинского страхования. Современная техника позволяет проводить исследования в цифровом формате.

Снимки отличаются высокой точностью и информативностью, дают возможность детально и своевременно производить диагностику.

Фото: Минздрав Калмыкии

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