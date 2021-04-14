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12 мая, 17:22
НовостиCOVID-19Здравоохранение

В степную республику поступили вакцины трёх видов

В степную республику поступили вакцины трёх видов

 «ГамКовидВак» или «Спутник V», разработанная институтом Гамалея, «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» – созданная в научно-исследовательском центре имени. Чумакова.

Каждый житель региона может выбрать одну из них. Эта уникальная возможность, которой нет ни в одной другой стране мира. А сама прививка – шанс избежать последствий коронавируса и перенести болезнь в легкой форме.

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