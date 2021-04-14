Сотрудники ГТРК «Калмыкия» сегодня приняли участие в семинаре по правовой журналистике

По приглашению регионального отделения Союза журналистов его провел главный редактор Агентства правовой информации Павел Нетупский. Он разъяснил некоторые аспекты работы СМИ с судебной системой, в том числе правила посещения заседаний, получение информации и ее публикации. Также речь шла и о распространении персональных данных, особенностях использования данных о несовершеннолетних в телесюжетах.

По окончанию семинара все участники получили подтверждающие сертификаты.