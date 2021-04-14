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12 мая, 18:04
Новости

Сотрудники ГТРК «Калмыкия» сегодня приняли участие в семинаре по правовой журналистике

Сотрудники ГТРК «Калмыкия» сегодня приняли участие в семинаре по правовой журналистике

По приглашению регионального отделения Союза журналистов его провел главный редактор Агентства правовой информации Павел Нетупский. Он разъяснил некоторые аспекты работы СМИ с судебной системой, в том числе правила посещения заседаний, получение информации и ее публикации. Также речь шла и о распространении персональных данных, особенностях использования данных о несовершеннолетних в телесюжетах. 

 По окончанию семинара все участники получили подтверждающие сертификаты.

 

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