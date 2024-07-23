25 июля, 14:13
 26 °C
94,38
86,55
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 июля, 10:45
НовостиСобытие

В степном регионе заготовка кормов идет полным ходом

В степном регионе заготовка кормов идет полным ходом

Так, в Племзаводе «Черноземельский», заготавливают грубые корма на лиманных сенокосах и орошаемых участках. Сегодня хозяйством заготовлено 1000 тонн сена, что составляет 75 процентов.

Механизаторы готовятся к сбору второго укоса суданки и люцерны. Пока у аграриев нет никаких трудностей с уборкой, техника работает, а вода для орошения доступна в канале», - сообщил генеральный директор Племзавода «Черноземельский» Роман Эрдни-Горяев.

Видео: Черноземельский район

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Голосование в конкурсе Теегин айс
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия