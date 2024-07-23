В степном регионе заготовка кормов идет полным ходом
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Так, в Племзаводе «Черноземельский», заготавливают грубые корма на лиманных сенокосах и орошаемых участках. Сегодня хозяйством заготовлено 1000 тонн сена, что составляет 75 процентов.
Механизаторы готовятся к сбору второго укоса суданки и люцерны. Пока у аграриев нет никаких трудностей с уборкой, техника работает, а вода для орошения доступна в канале», - сообщил генеральный директор Племзавода «Черноземельский» Роман Эрдни-Горяев.
Видео: Черноземельский район
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