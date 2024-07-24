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25 июля, 13:32
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В Калмыкии появится еще три объекта в рамках федерального проекта «Чистая вода»

В Калмыкии появится еще три объекта в рамках федерального проекта «Чистая вода»

В этом году строительство таких сооружений завершат в селе Троицкое, поселке Цаган Аман и городе Лагань.

А построены будут объекты водоснабжения в Яшалте, а также в населенных пунктах Ульяновское и Нарын Худук. «Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта, стартовавшего 5 лет назад. С момента его запуска почти во всех регионах построили и реконструировали 1214 объектов.

На 31 одном из них работы завершились в первом полугодии этого года», - отметил заместитель Председателя правительства России Марат Хуснуллин.

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