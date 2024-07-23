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25 июля, 10:05
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Молодежь Калмыкии узнала больше о «рабочих профессиях»

Молодежь Калмыкии узнала больше о «рабочих профессиях»

В Элисте прошел семинар с экспертом в сфере сварочного производства Робертом Абубакировым. Он приехал из Москвы. На мероприятии рассказал о своем профессиональном пути, показал авторские работы и постарался заинтересовать молодежь и дал наставления ребятам, как развиваться в этом направлении.

По завершении участники семинара получили сертификаты.

Фото: Агентство по делам молодёжи Республики Калмыкия

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