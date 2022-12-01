В степном регионе резко выросло количество обращений по поводу укусов клещей

За неделю их 23. А с начала года зарегистрировано 122 случая нападения опасного насекомого. Из них 49 детей до 14 лет. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все пострадавшие прошли обследование и находятся под наблюдением специалистов. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Если раньше в основном за помощью к врачам обращались жители сельской местности, то теперь горожане. Те, кто проживает в частных домовладениях.

Теперь, когда наступает период активизации клещей, специалисты предупреждают о соблюдении всех мер предосторожности. Подробнее об этом смотрите в выпусках вестей.