Уже в субботу в Калмыкии отметят День калмыцкого чая

Нет ни одной калмыцкой семьи, где не варили бы чай (калмыцкое название- джомба). У каждой хозяйки свой рецепт приготовления. Однако основные ингредиенты у всех одинаковые: молоко, сливочное масло, соль.

С детства будущую хозяйку учат правильно заваривать чай, подавать к столу обеими руками сначала старшему за столом, затем гостям. Но первую чашку горячего чая непременно ставят на алтарь – Бурханам, прочитав молитву.

В честь Дня калмыцкого чая Министерство культуры Калмыкии предлагает поделиться друг с другом своими семейными традициями по приготовлению любимого напитка. На своих страницах в соцсетях вы можете разместить видео, на котором вы рассказываете свой рецепт чая или читаете благопожелание с хэштегом #хальмгця

Фото: Минкультуры и туризма Республики Калмыкия